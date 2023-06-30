Сериал «Извне» от авторов «Остаться в живых» продлили на третий сезон

Стриминговый сервис MGM+ принял решение продлить научно-фантастический хоррор-сериал «Извне» на третий сезон, релиз которого запланирован на 2024 год. Об этом сообщает Deadline.

Согласно заявлению самого онлайн-кинотеатра (который до недавнего времени назывался Epix), «Извне» стал вторым самым просматриваемым сериалом платформы после криминальной драмы «Крестный отец Гарлема» о нью-йоркском гангстере Бампи Джонсоне с Форестом Уиттакером в главной роли.

Премьера «Извне» состоялась 20 февраля 2022 года. Показ второго сезона завершился 25 июня 2023 года.

Сериал рассказывает о таинственном городке, окруженном лесами, куда можно попасть, а вот выбраться оттуда — невозможно. Внутри город таит множество секретов, а снаружи по ночам снуют ужасающие создания. В центре сюжета — приключения самоназначенного шерифа и фактического мэра города Бойда Стивенса (Гарольд Перрино).

В число продюсеров «Извне» входят Джек Бендер и Джефф Пинкнер, работавшие над сериалом «Остаться в живых», а также братья Энтони и Джо Руссо («Мстители: Финал»).

РанееРанее стала известна дата выхода третьего сезона «Утреннего шоу».