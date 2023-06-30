Дональд Гловер вернется к роли Троя в полнометражном сиквеле сериала «Сообщество»

Американский актер Джоэл Макхейл подтвердил, что его коллега по ситкому «Сообщество» Дональд Гловер вернется к роли Троя Барнса в полнометражном продолжении сериала. Об этом он рассказал в интервью ведущей подкаста «Let's Talk Off Camera», передает Collider.

Сам Гловер в апрельском интервью GQ упоминал, что «мы скоро должны начать снимать», хотя он «не видел сценария». При этом имя Гловера, игравшего в первых пяти сезонах «Сообщества», отсутствовало в изначальном анонсе фильма стримингового сервиса Peacock. Онлайн-кинотеатр по-прежнему не подтвердил его участия в проекте.

Таким образом, единственным участником оригинального актерского состава «Сообщества», который не вернется в сиквеле, остался Чеви Чейз, покинувший шоу в пятом сезоне.

«Сообщество» — американский ситком, созданный Дэном Хармоном, соавтором мультсериала «Рик и Морти». Главные роли в шоу исполнили Макхейл, Гловер, Чейз, а также Элисон Бри, Дэнни Пуди, Гиллиан Джейкобс и Джим Рэш. В центре сюжета — группа взрослых студентов, проходящих обучение в общественном колледже. Всего вышло шесть сезонов шоу. При этом сами герои «Сообщества» метаиронично шутили, что идеальная формула сериала — это шесть сезонов и полнометражный фильм. Последний был официально анонсирован в сентябре 2022 года, спустя семь лет после выхода в эфир финального эпизода «Сообщества». В настоящий момент производство ленты поставлено на паузу из-за продолжающейся забастовки Гильдии сценаристов Америки. Изначально релиз картины был запланирован на 2023 год.

Помимо съемок в «Сообществе» Дональд Гловер известен как создатель и исполнитель главной роли в сериале «Атланта». Также артист записывает музыку под псевдонимом Childish Gambino.

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