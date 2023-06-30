«Наступило время «чила»: Джиган дал внезапный концерт в московском метро

Рэпер Джиган дал небольшой концерт на станции метро Курская в Москве. Видео об этом появилось в Telegram-канале Дептранса столицы.

«Настало время «чила». Сегодня — Джиган», — написали в Дептрансе.

Стоит отметить, что рэпер не анонсировал выступление в соцсетях, поэтому для многих поклонников его творчества выступление стало внезапным. На опубликованном ролике видно, как Джиган танцует со своей командой на импровизированной сцене.

Выступление Джигана стало частью проекта «Музыка в метро», который запустили в 2016 году. В нем приняли участие многие российские знаменитости: например, Полина Гагарина, Григорий Лепс, Игорь Бутман и многие другие артисты. Концерты проходят во внепиковые часы, чтобы не затруднять движение пассажиров — по будням с 10:00 до 17:00 и с 20:00 до 22:00, по выходным с 10:00 до 22:00.

В конце марта на площадке «Музыки в метро» выступил Баста. Отмечается, что тогда концерт рэпера посетили более двух тысяч человек. Под землей Баста исполнил свои главные хиты: «Выпускной», «Сансара», «Моя игра», «Неболей».

Ранее Игорь Бутман рассказал, чему джазмены могут научиться у рэперов и поп-музыкантов.