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Экс-солистка SEREBRO Темникова рассказала, за что ее родителей вызывали в школу

Певица Елена Темникова заявила, что родителей вызвали в школу из-за ее короткой юбки

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Екатерина Лызлова/РИА «Новости»

Певица Елена Темникова рассказала в беседе с Telegram-каналом ZHARA MAG о своих школьных годах.

По словам Темниковой, ее родителей вызывали в школу из-за того, что она носила короткую юбку. Артистка отметила, что несколько раз прогуливала уроки.

«Очень мало (прогуливала). Я всегда любила учиться и люблю до сих пор», — поделилась артистка.

Темникова не помнит, выдирала ли она из дневника страницы с плохими оценками. Она призналась, что точно подтирала негативные отметки бритвой.

Темникова также рассказала, какие отмазки придумывала для учителей, чтобы не ходить на контрольные.

«Я всегда говорила: «Вы знаете, учительница, сегодня вечером в актовом зале для вас концерт. Я там выступаю. И сейчас я не могу писать контрольную, мне нужно идти порепетировать», — вспомнила певица.

Темникова начала свою музыкальную карьеру в 2003 году. В тот период она прошла пробы во второй сезон шоу «Фабрика звезд». В финале артистка заняла третье место, уступив Полине Гагариной и Елене Терлеевой. В 2007 году она стала участницей группы SEREBRO. В 2014-м певица покинула коллектив и начала сольную карьеру.

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