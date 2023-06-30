Мизулину попросили проверить нижегородский клуб после концерта Mayot

Главу «Лиги безопасного интернета» Екатерину Мизулину попросили проверить нижегородский клуб Milo Concert Hall после сорванного концерта рэпера Mayot. Об этом Мизулина рассказала в своем Telegram-канале.

По словам Мизулиной, ей пожаловались, что на днях исполнитель Mayot (настоящее имя Артем Никитин) Mayot остановил свое выступление в Нижнем Новгороде.

«Как говорят подписчики, они 3 часа ждали выхода исполнителя, при этом организаторы отправляли их не в те зоны, что указаны на билетах. Разразился скандал: молодежь расстроена и требует вернуть деньги за несостоявшееся мероприятие», — уточнила она.

Ранее сообщалось, что рэпер ушел с собственного концерта в Нижнем Новгороде и пожаловался на злых зрителей, которые показывали ему непристойные жесты. На видео с концерта можно увидеть, как один из посетителей концерта кинул в него ботинком.

До этого в Сочи полиция прервала концерт рэпера Pinq.