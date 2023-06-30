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Ксения Бородина могла стать участницей шоу «Выжить в Дубае»

Телеведущая Ксения Бородина заявила, что отказалась от съемок в шоу «Выжить в Дубае»

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borodylia/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Телеведущая Ксения Бородина призналась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что отказалась от участия в шоу «Выжить в Дубае».

По словам Бородиной, директор телеканала ТНТ Тина Канделаки предложила ей поучаствовать в проекте. Телеведущая уточнила, что продюсер позвонила ей 9 марта. На тот момент звезда находилась в Сочи с гостями и не могла оставить их.

«А вылететь надо было в ближайшее время. Плюс, с моими паническими атаками, никакие пустыни не хочу», — заключила телеведущая.

Реалити-шоу «Выжить в Дубае» стартовало 25 июня 2023 года на ТНТ. В проекте приняли участие знаменитости и представители разных профессий со всей России. Герои поделились на две команды и сражаются за приз в 10 млн рублей. В каждом выпуске команды звезд и людей «из народа» проходят испытания за право жить в роскошном отеле, а не в пустыне.

В проекте приняли участие — комик Тимур Батрутдинов, футболист Павел Мамаев, актрисы Анна Хилькевич и Наталья Рудова, певица Ольга Серябкина, блогеры Давид Манукян и Артем Калайджян.

После выхода шоу в эфир Хилькевич призналась, что ее разочаровало знакомство с Серябкиной в программе.

Ранее Ольга Серябкина рассказала, что ее бесило в шоу «Выжить в Дубае».

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