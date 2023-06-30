Умерла 92-летняя телесексолог Сью Йохансон

Канадская телесексолог Сью Йохансон умерла на 93-м году жизни. Об этом сообщает People.
Смерть наступила в хосписе в окружении семьи.
Йохансон посвятила жизнь дестигматизации секса и рассказам о безопасных сексуальных практиках.
Она вела радио- и телешоу о сексе, издала множество книг, учредила клинику репродуктивного здоровья и вела половое воспитание среди молодежи.
В 2000 году Йохансон наградили Орденом Канады за работу по половому воспитанию с формулировкой «за способность слушать и не осуждать».
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