Мать Наташи Королевой приехала в Россию

Мать певицы Наташи Королевой Людмила Порывай приехала из Майами в Россию. Об этом сообщила артистка в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Королева опубликовала ролик с Порывай и отцом Филиппа Киркорова Бедросом. В ролике мать певицы обнимается с артистом.

«Не могу поверить. Какая встреча! Долгие годы, долгие годы», — обратилась к Киркорову-старшему Порывай.

Королева и ее мать посетили день рождения сына Киркорова Мартина. 29 июня мальчику исполнилось 11 лет. Сын исполнителя представил свою первую модную коллекцию. Работать над образами Мартину помогала дизайнер Аника Керимова. Показ посетили такие звезды шоу-бизнеса, как Григорий Лепс, Яна Рудковская, Сергей Лазарев, Андрей Малахов, Анна Asti.

В мае Порывай также приезжала в Россию на юбилей дочери. 31 мая Королевой исполнилось 50 лет. Певица рассказывала, что изначально планировала сама улететь к матери на день рождения. Однако музыкантка переживала, что друзья не поймут ее отъезда.

В августе 2022 года Людмила Порывай спровоцировала скандал на концерте украинской певицы Ирины Билык в США. Она вышла на сцену с флагом Украины и выкрикнула украинский лозунг.

Ранее Филипп Киркоров рассказал о несостоявшемся романе с Наташей Королевой