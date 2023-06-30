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Актриса Александра Ребенок рассказала, почему ее не узнают в метро

Актриса Александра Ребенок заявила, что фанаты не узнают ее в метро без макияжа

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Нина Зотина/РИА Новости

Актриса Александра Ребенок призналась в беседе с изданием Hello!, что люди часто не узнают ее в общественных местах.

Ребенок объяснила, что она и ее кинообраз сильно отличаются друг от друга. Люди привыкли видеть ее с укладкой и красными губами, но в жизни она практически не пользуется макияжем.

«Если ты хочешь, ты можешь распушить хвост, и все тебя узнают. А если не хочешь, можешь даже в метро ехать в вагоне, на тебя будут в упор смотреть и не заметят», — поделилась артистка.

Ребенок начала свою карьеру в 2003 году. Она стала работать в Театральном центре «На Страстном». В 2005-м артистка стала ведущей на канале О2ТВ. С 2005 по 2006 год сотрудничала с ЦДиР А. Казанцева и М. Рощина. С 2006 года — актриса Театра.doc. В 2011 году она стала ведущей программы «Косметический ремонт. Русская версия».

В фильмографии Ребенок более 60 проектов. Она снялась в таких картинах, как «Содержанки», «Бесы Достоевского», «Happy End», «Кислота», «Медсестра», «Глухарь», «Налет», «Невеста любой ценой».

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