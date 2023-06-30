Краснодарцы не дают рэперу PLC построить спортивную площадку

Рэпер PLC (настоящее имя Сергей Трущев) хотел благоустроить спортплощадку во дворе дома в Краснодаре, где ранее снимал клип. Об этом сообщает «Подъем».

На старой спортивной площадке по улице Гудимы рэпер снимал клип со звездами футбольного клуба «Краснодар».

Музыкант нашел финансирование, разработал проект и заручился поддержкой властей, однако краснодарцы не хотят, чтобы под окнами шумели дети.

«Управдом очень негативно настроена. Она собрала своих друзей-соседей, инициативную группу, они категорически против, потому, что будет слишком много активностей у них во дворе с такой площадкой», — сказал он, уточнив, что за проект высказались и управляющая компания, и администрация города.

Музыкант рассматривает в качестве запасного варианта перенос проекта в другое место.

До этого стало известно, что в рэпера Mayot кинули ботинком на концерте в Нижнем Новгороде.

Ранее спектакль об СВО, отмененный в Пермском крае, поставили в Туле.