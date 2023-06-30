В рэпера Mayot кинули ботинком на концерте в Нижнем Новгороде

Рэпер MAYOT (настоящее имя Артем Никитин) ушел с собственного концерта в Нижнем Новгороде и пожаловался на злых зрителей. Об этом сообщает новостной портал NN.ru в Telegram.

Зрителям не понравилось, что MAYOT не вовремя вышел на сцену и анонсировал короткое выступление. Один из посетителей концерта даже кинул в него ботинком.

«Честно, все мы в гримерке сегодня сидели, и все ребята сказали: «Какие же злые люди в Нижнем Новгороде». Вы че, ребят, прикалываетесь, что ли? Это ни в какие рамки», — объяснил Никитин, добавив, что ушел со сцены, когда увидел, что одна из девушек показала ему «фак».

Сами зрители в социальных сетях объяснили, что выход рэпера был запланирован на 20:30, а он «вышел через час и ушел через 20 минут, а там люди ждали по 7 часов». «Фак», утверждают они, музыкантам показали уже после их решения уйти со сцены.

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