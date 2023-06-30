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Люся Чеботина рассказала, как реагирует на хейт

Певица Люся Чеботина призналась, что плакала из-за недоброжелателей

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Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Певица Люся Чеботина рассказала в беседе с «Пятым каналом», как относится к хейтерам.

Чеботина призналась, что плакала и расстраивалась из-за критики в свой адрес. Однако артистка считает, что хейт ее закалил и сделал сильнее. Артистка не понимает, откуда берутся слухи о ней.

Чеботина также поразмышляла, почему восходящих звезд так любят обсуждать в сети.

«Когда какой-то человек становится популярнее, всем хочется его обсудить. Неважно, в хорошем свете или в плохом, иногда в хорошем, чаще всего в плохом. Могу сказать, находясь по ту сторону, что большинство из этого — наглая ложь, поэтому меньше верьте тому, что говорят», — поделилась певица.

В мае Чеботина попала в скандал. 16 мая Галич пожаловалась на срыв своего шоу «1-11» из-за приглашенного гостя, которым была Чеботина. Как оказалось, певица не явилась на съемки, чем подвела команду. Ведущая назвала поведение артистки «свинством», заявив, что больше не намерена сотрудничать с певицей.

В ответ на обвинения Галич представитель Чеботиной заявил, что между артисткой и ведущей не было договоренностей о съемках. Галич опровергла это сообщение, отметив, что всегда со всеми заранее договаривается. Она призналась, что ждала извинений от музыкантки и ее команды, а не «вранья».

Ранее стало известно, почему песни Люси Чеботиной пропали из радиоэфира.

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