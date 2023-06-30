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Умерла писательница и журналистка Ольга Кучкина

Умерла писательница и журналистка Кучкина, более 60 лет проработавшая в «Комсомолке»

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Сергей Кузнецов/РИА Новости

Российская писательница, драматург, журналистка Ольга Кучкина скончалась 28 июня 2023 года на 88-м году жизни. О смерти своей обозревательницы сообщило издание «Комсомольская правда».

Заслуженный работник культуры РСФСР, Кучкина проработала в «Комсомолке» более 60 лет.

«Она пришла в «Комсомольскую правду» в 1956 году, на волне наступившей «оттепели». И потом всю жизнь несла это знамя раскрепощения советского человека от догм тоталитарной идеологии» — пишет о покойной исполнительный директор Клуба журналистов «Комсомольской правды» Людмила Семина.

Прощание с журналисткой пройдет 1 июля, оно будет закрытым. Семья похоронит Ольгу Кучкину в родительской усыпальнице на Новодевичьем кладбище в Москве.

Ольга Кучкина — дочь историка А. П. Кучкина, сестра историка В. А. Кучкина. Член Союза журналистов СССР, Союза писателей СССР и Союза писателей Москвы. Член Русского ПЕН-центра. Автор почти трех десятков книг.

Ранее умер актер «Санта-Барбары», женившийся на фанатке из России.

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