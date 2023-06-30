Крис Эванс вслед за Тэроном Эджертоном заявил о решении отказаться от соцсетей

Исполнитель роли Капитана Америки Крис Эванс вслед за звездой «Kingsman'a» Тэроном Эджертоном заявил о решении отказаться от соцсетей. Об этом оба актера рассказали на своих страницах в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

29 июня Эджертон обратился к подписчикам с публичным обращением. Артист отметил, что благодарен им за поддержку, но принял решение на время отказаться от социальных сетей. Причиной своего решения он назвал страх зависимости «постоянного скроллинга».

«Не то, чтобы я делаю какое-то значимое заявление, но просто хочу сообщить вам, что временно отказываюсь от соцсетей. Меня настораживает то, как много времени я трачу на постоянную прокрутку ленты в соцсетях, вместо того, чтобы посвятить это время общению с близкими, чтению и прочим вещам, которыми мне бы хотелось заниматься. Сейчас я чувствую, что из-за зависимости от соцсетей я отдалился от самого себя», — написал Эджертон.

Скриншот публикации звезды «Kingsman'a» репостнул Крис Эванс. Он отметил, что разделяет чувства коллеги и также принимает решение временно отказаться от соцсетей.

«Я бы не смог написать об этом лучше, но я в деле. Сделаю небольшой перерыв. Всех очень люблю», — написал он.

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