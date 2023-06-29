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Звезда «Отчаянных домохозяек» Ева Лонгория рассказала о ПТСР из-за съемок в сериале

Актриса Лонгория заявила о проблемах с психикой из-за съемок в «Отчаянных домохозяйках»

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Terence Baelen/Global Look Press

Актриса Ева Лонгория призналась в интервью с The Hollywood Reporter, что столкнулась с серьезными проблемами с психикой во время съемок в сериале «Отчаянные домохозяйки».

Причиной ухудшения ментального состояния стал плотный график съемок, которые длились по 11 месяцев в год. Лонгория заявила, что у ее началось посттравматическое стрессовое расстройство из-за работы.

«Я думала, у меня дыхание остановится. У меня было ПТСР из-за 24 серий в год», — призналась актриса.

По словам Лонгории, из-за сильной загруженности она отказывалась от всех других проектов.

Ева Лонгория известна по роли Габриэль Солис в телесериале «Отчаянные домохозяйки». Трагикомедия повествует о четырех подругах, проживающих в тихом американском пригороде. У каждой из них свои проблемы, тайны и интриги.

В ролях — Тери Хэтчер, Фелисити Хаффман, Марсия Кросс, Ева Лонгория, Николетт Шеридан, Дана Дилейни, Элфри Вудард, Дреа де Маттео, Ванесса Уильямс, Бренда Стронг.

«Отчаянные домохозяйки» трижды удостаивались премии «Золотой глобус». Проект 38 раз номинировался на «Эмми», выиграв семь раз.

РанееРанее Ева Лонгория объяснила, почему перезапуск «Отчаянных домохозяек» больше невозможен.

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