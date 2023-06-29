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Сестра Гуфа прокомментировала слова Айзы об отсутствии финансовой поддержки от рэпера

Сестра Гуфа заявила, что рэпер выполняет все финансовые обязательства перед сыном

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aizalovesam/instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией).com

Сестра рэпера Гуфа Ольга Долматова ответила в беседе с Super на обвинения его бывшей жены Айзы-Лилуны Ай в отсутствии финансовой поддержки сына Сэма.

Долматова заявила, что Айза и Гуф давно определились с суммой финансовой поддержки, которая всех устроила. По словам сестры артиста, рэпер исполняет свои договоренности и выполняет все финансовые обязательства перед сыном.

Долматова также прокомментировала информацию о том, что артист не поддерживает общение с сыном. По ее словам, на данный момент певец вкладывается в свое и своих детей будущее, поэтому редко видится с Сэмом. Как заявила Долматова, в настоящее время между рэпером и мальчиком происходит битва характеров. Она уверена, что впоследствии брат будет общаться с сыном. Она также рассказала, что Сэм очень похож на своего отца.

В июне Сэм Долматов признался, что не виделся с Гуфом уже несколько месяцев. Он уточнил, что вряд ли будет общаться с отцом. Мальчик также рассказал, почему обратился к психологу. По словам сына артиста, он прорабатывает свои травмы из-за того, что рос без отца.

Ранее Айза намекнула, что хочет лишить Гуфа родительских прав.

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