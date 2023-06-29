Гоген Солнцев показал новую пожилую невесту

Шоумен Гоген Солнцев показал в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) снимок с новой невестой. Он пообещал, что женится на женщине через два года, когда той исполнится 85 лет.

«Моя новая невеста — 83 годика. А кто даст? Красотка и сексуальная малышка! Ждем, пока чуть-чуть подрастет, годиков до 85, и поженимся с ней всем завистникам и шаромагам назло! Люблю тебя, моя игривая проказница», — написал Солнцев.

Фанаты шоумена начали активно подшучивать над Солнцевым в комментариях из-за возраста его возлюбленной. Многие сравнили его с вампиром, который «питается стариками».

«Выглядите, как семья вампиров»; «Гоген, тебе нужно к врачу обратиться»; «Ну теперь все уже поняли, для чего вы женитесь на старых. Чтобы они побыстрее ушли в тот мир, а вам досталось наследство»; «Солнцев, ты питаешься как вампир стариками, поэтому и не стареешь», — написали поклонники.

В сентябре 2022 года другой известный российский артист Прохор Шаляпин публично ответил на обвинения в геронтофилии. Он рассказал, что в 14 лет его совратила 50-летняя родственница друга. Музыкант признался, что с тех пор видит в женщинах постарше «красивую сексуальность».

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