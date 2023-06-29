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Лариса Долина назвала Сосо Павлиашвили своим «грузинским князем»

Певица Лариса Долина поздравила Сосо Павлиашвили с днем рождения

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larisa.dolina.official/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Певица Лариса Долина поздравила в Telegram-канале с днем рождения артиста Сосо Павлиашвили.

Долина назвала Павлиашвили своим «грузинским князем», многолетним другом и творческим соратником. Она похвалила его за харизму, голос и песни. Артистка пожелала коллеге «жить в кайф», любить, творить и наслаждаться каждым моментом жизни.

«Пусть твое творчество всегда окрыляет и дарит людям надежду! Здоровья и счастья твоим девочкам и сыну! Люблю очень! Люблю всех вас!» — написала звезда.

Сосо Павлиашвили исполнилось 59 лет. Артист увлекался музыкой с детства. После школы он поступил в консерваторию в Тбилиси по классу скрипки. После армии певец стал участником тбилисского вокально-инструментального ансамбля «Иверия». В 1993 году исполнитель выпустил свой дебютный альбом «Музыка друзьям».

Павлиашвили сотрудничал с такими артистами, как Валерий Меладзе, Тамара Гвердцители, Григорий Лепс, Кети Топурия из A-Studio, Вахтанг, Теона Контридзе, Александр Шоуа.

Павлиашвили также пробовал себя в кино. Он снялся в таких проектах, как «Папины дочки» и «Сваты».

Ранее актер Леонид Ярмольник отказался петь дуэтом с Ларисой Долиной.

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