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Игорь Бутман назвал преимущества отмены русской культуры в зарубежных странах

Джазмен Игорь Бутман заявил, что российские артисты получают новый опыт на фоне отмены

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Владимир Астапкович/РИА «Новости»

Джазмен Игорь Бутман в беседе с «Пятым каналом» заявил, что отмена русской культуры и российских артистов за рубежом скоро закончится.

«Это период, в котором никто ничего не потеряет, приобретем только мы. Мы приобретем опыт, мы работаем над тем, что происходит, создаем новые творческие проекты, и я думаю, что когда все это разойдется, то спокойно мы будем ездить, нас будут приглашать, нас будут ждать, потому что мы будем интересны и востребованы», — подчеркнул Бутман.

Музыкант убежден, что западные СМИ нагнетают русофобские настроения у зарубежных жителей. Именно поэтому, считает Бутман, заграничные концерты с участием российских артистов часто отменяют. При этом джазмен считает, что российская пресса, в свою очередь, освещает события более правдиво и «без нахлеста». Музыкант считает, что российским артистам в период отмены стоит улучшать свои профессиональные навыки, развивать творчество, создавать новый материал.

«Главное, как мы играем, а не где. Есть страны и люди, которые ждут нашу музыку. Ждут наших классиков, ждут поп, рок-музыку и, естественно, джаз», — резюмировал артист.

Ранее актриса Татьяна Васильева раскаялась из-за доноса на известного российского режиссера.

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