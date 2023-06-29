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На 50-м Грушинском фестивале устроят парусную регату в честь юбилея

Юбилейный Грушинский фестиваль стартовал в Самарской области

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Грушинский фестиваль авторской песни

50-й Всероссийский фестиваль авторской песни имени Валерия Грушина стартовал под Тольятти на Мастрюковских озерах. Об этом сообщает «Российская газета».

Как рассказал президент Грушинского фестиваля Борис Кейльман, ожидается, что на фестиваль приедут около 60 тыс. человек.

«Песни можно услышать в свободном доступе в интернете, но общение — это самая большая ценность Грушинского. Жду встречи! Будет очень много людей, мой телефон ни на секунду не умолкает, все поздравляют, радуются, торопятся на поляну», — признался он.

На фестивальной поляне воссоздана атмосфера 1970-х с костром и ретро-фотозонами, улицы и тропы фестиваля получили названия в честь бардов и поэтов. В честь юбилея устроят парусную регату, к ней построят парусник в память о Валерии Грушине.

Гостями фестиваля станут Олег Митяев, Никита Высоцкий, Грушинское трио, Анатолий Киреев, Елена Фролова, Екатерина Котеночкина, ансамбль «Жаворонки» и др.

До этого стало известно, что Московский джазовый фестиваль посетили более 270 тысяч человек.

Ранее калужский губернатор Владислав Шапша уточнил причину переноса фестиваля «Нашествие».

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