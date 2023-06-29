Звезда «Секретных материалов» сыграет в вестерне «Покинутые»

Актриса Джиллиан Андерсон исполнит главную роль в вестерне «Покинутые» для Netflix. Об этом сообщает Variety.

Андерсон присоединилась к звезде «Игры престолов» Лине Хиди. Сюжет сериала будет разворачиваться в Орегоне в 1850-е годы. Коррумпированные власти попытаются вытеснить из населенного пункта несколько семей и заполучить их имущество. «Эти покинутые души, своего рода потерянные души, живущие на окраине общества, объединяют свои племена, чтобы дать отпор. В этом кровавом процессе «правосудие» выходит за рамки закона», — говорится в синопсисе.

Андерсон сыграет Констанс, описанную как «матриарх богатой семьи Ван Несс». Персонаж унаследовала состояние своего мужа в горнодобывающей промышленности, а затем удвоила его.

Всего в сериале «Покинутые» будет 10 эпизодов. Курт Саттер — создатель проекта, он будет выступать в качестве шоураннера и исполнительного продюсера.

Джиллиан Андерсон известна по роли агента Скалли в сериале «Секретные материалы». В сериале «Корона» о королевской семье Великобритании актриса сыграла Маргарет Тэтчер. Также она исполнила роль матери главного героя Отиса в сериале «Половое воспитание».

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