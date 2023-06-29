Татьяна Васильева раскаялась из-за доноса на известного российского режиссера

Актриса Татьяна Васильева на шоу «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым призналась, что донос на режиссера Иосифа Райхельгауза мешает ей жить.

«Пожалела [о словах про Райхельгауза]. Я чувствую себя предателем, потому что как бы донесла. У меня своя позиция и все такое, но мне это мешает жить сейчас. Это был донос с моей стороны», — отметила Васильева.

В ответ на это Корчевников процитировал Райхельгауза, который, по словам ведущего, заявил, что обрадуется, когда дети Васильевой «в гробах будут возвращаться». Артистка заявила, что слова режиссера останутся на его совести. По словам Васильевой, сейчас Райхельгауз перестал высказывать свою гражданскую позицию.

«Я знаю одно, что он хотя бы сейчас не высказывается. Не знаю, понял ли он, что этого не надо было говорить. Но по крайней мере он сейчас молчит, а я все равно чувствую себя доносчицей», — резюмировала Васильева.

До этого Васильева в одном из своих интервью рассказала, что поругалась с Райхельгаузом из-за его позиции по ситуации на Украине. После случившегося актриса перестала работать со «Школой современной пьесы», а режиссер покинул должность художественного руководителя театра.

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