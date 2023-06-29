Певцов рассказал о здоровье Глеба Панфилова

Актер и депутат Госдумы Дмитрий Певцов в беседе с «Аргументами и фактами» рассказал о состоянии здоровья режиссера Глеба Панфилова.

Певцов заявил, что сейчас режиссеру стало лучше. Он также сообщил, что режиссер хотел восстанавливать в «Ленкоме» спектакль «Аквитанская львица», в котором Певцов больше 10 лет играл с покойной супругой Панфилова — актрисой Инной Чуриковой.

«Такое счастье было работать с ней на сцене. Глебу Анатольевичу, слава Богу, получше. Хотя там все, конечно, непросто. Дай Бог ему здоровья», — сказал Певцов.

88-летнего Панфилова госпитализировали 11 мая в реанимацию Одинцовской областной больницы с геморрагическим инсультом. Позже его перевели в другую московскую больницу. Врачи оценивали состояние Панфилова как тяжелое.

19 июня директор театра «Ленком Марка Захарова» Марк Варшавер рассказал, что Панфилову стало лучше, он заговорил, находится в больнице.

Ранее актриса Людмила Поргина перенесла хирургическое вмешательство.