Анастасия Волочкова рассказала о доходах бойфренда 17-летней дочери

Балерина Анастасия Волочкова высказалась о доходах избранника своей дочери Ариадны. Ее слова цитирует Super.ru.

По словам звезды, она не в курсе, чем именно зарабатывает на жизнь бойфренд ее 17-летней наследницы. Она заверила, что дружит с возлюбленным Ариадны и уважает ее выбор.

«Она делает так, как хочет, несмотря на то, что ей скажет ее избранник. Не знаю, чем он занимается, но они были у меня в гостях. Главное, что он любит мою дочь, а много или мало денег он зарабатывает — неважно», — высказалась балерина.

В мае Волочкова рассказала, что дает любовные советы дочери. Она объяснила, что в воспитании Ариадны не хочет уподобляться своей матери, которая пыталась контролировать ее жизнь.

Ариадна Волочкова родилась 23 сентября 2005 года в союзе балерины и бизнесмена Игоря Вдовина. В 2007-м предприниматель и артистка расстались.

Дочь балерины уже несколько лет живет со своим отцом. Он живет в центре Москвы, и девушке гораздо удобнее добираться от него до школы и на тренировки.

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