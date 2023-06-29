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СЖР оценил возможность блогеров зарегистрироваться как СМИ

Глава СЖР Соловьев усомнился, что регистрация блогеров в качестве СМИ возможна

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Shutterstock

Глава Союза журналистов России Владимир Соловьев усомнился, что регистрация блогеров в качестве СМИ возможна. Его цитирует РИА Новости

Так он отреагировал на подготовку депутатами Госдумы законопроекта о добровольной регистрации блогеров в качестве СМИ. По словам Соловьева, такие сообщения периодически вбрасываются для изучения вопроса с блогерами.

«Но обычно это ничем не заканчивается. Если какие-то блогеры самостоятельно решат регистрироваться официально как СМИ, мы можем это только поддерживать и приветствовать, конечно, но мы в СЖР сильно сомневаемся, что такое возможно», — объяснил он.

Инициативу первого зампреда комитета Госдумы по просвещению Яны Лантратовой, которая предлагает внести деятельность блогеров в справочник видов деятельности, глава СЖР также оценивает осторожно. По его словам, подавляющее большинство блогеров занимаются зарабатыванием денег или творчеством и не имеют отношения к писательству или освещению актуальных новостей.

Ранее стало известно, что Меган Маркл и принц Гарри наняли на работу блогера.

До этого сообщалось о превращении платформы TikTok в интернет-магазин.

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