Навка стала ведущей шоу «Команда»

Российская фигуристка и олимпийская чемпионка Татьяна Навка стала ведущей интервью-шоу «Команда». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МТС.

Шоу каждую неделю будет выходить в онлайн-кинотеатре Kion с 6 июля. Гостями дебютных выпусков стали певец Григорий Лепс, режиссер Константин Богомолов, футболист Андрей Аршавин и др.

В каждом выпуске герой вместе с ведущей будет разбирать свою формулу успеха и роль в этом успехе команды. По словам руководителя и продюсера проекта Николая Зацепина, в России много выдающихся людей разных профессий, за плечами которых стоят команды, но о них никто не знает.

К Навке в студию также придут хоккеист Александр Овечкин, музыкант Антон Беляев, писатель и публицист Александр Цыпкин, танцовщик и хореограф Ильдар Гайнутдинов, телепродюсер Юрий Аксюта, дизайнер Артемий Лебедев, артист балета Сергей Филин, дизайнер Алена Ахмадуллина и предприниматель Ольга Ускова.

«Я думаю, это будут очень искренние и поучительные истории, которые смогут вдохновить многих зрителей на свои собственные большие достижения», — говорит Навка.

«Для кого-то это тысячи спасенных жизней, для кого-то – первые места в мировых первенствах. А что мы знаем об их командах? Как правило, они остаются в тени. Уверен, что, посмотрев наши выпуски, зрители узнают много неожиданного и иногда парадоксального. Ну и кто-то вероятно увидит роль команды в своей жизни. И, возможно, захочет поблагодарить свою команду за помощь и поддержку», — сказал Зацепин.

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