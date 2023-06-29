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Звезда «Американской истории ужасов» сыграет в «Троне 3»

Актер Эван Питерс присоединился к Джареду Лето в фильме «Трон 3»

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Jordan Strauss/AP

Актер Эван Питерс сыграет в триквеле фильма «Трон». Об этом сообщает Deadline.

Пока не сообщается, какого именно персонажа представит Питерс в предстоящем проекте. Съемки должны стартовать в августе в Ванкувере, однако на производство может повлиять забастовка Гильдии сценаристов Америки.

Третью часть фильма под названием «Трон: Арес» снимет режиссер Йоахим Реннинг («Пираты Карибского моря»). Джаред Лето исполнит роль Ареса, воплощение программы «Трон».

Первая часть «Трона» в научно-фантастической франшизе Disney вышла в 1982 году. Главную роль исполнил Джефф Бриджес, действие разворачивается внутри компьютерной программы под названием «The Grid», где компьютерного хакера похищают и заставляют участвовать в гладиаторских играх. В 2010 году вышел второй фильм «Трон: Наследие».

Эван Питерс известен по сериалу-антологии «Американская история ужасов». Также он сыграл Питера Максимоффа / Ртуть в фильмах «Люди Икс: Дни минувшего будущего», «Люди Икс: Апокалипсис» и «Люди Икс: Темный Феникс». Актер исполнил главную роль в сериале «Монстр: История Джеффри Дамера».

Ранее создатели сериала «Игра в кальмара» добавили еще восемь актеров во второй сезон.

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