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Людмила Поргина перенесла еще одну операцию

Актриса Людмила Поргина перенесла операцию на сломанных пальцах ноги

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Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Актриса Людмила Поргина перенесла хирургическое вмешательство. Об этом она рассказала в беседе с Prozvezd.info.

Несколько лет назад во время отдыха в ОАЭ Поргина сломала пальцы на ногах. После этого актриса решила обратиться к врачам, чтобы избавиться от дискомфорта.

«Пальцы мне прооперировали замечательно. Я, конечно, несколько волновалась. Но все прошло успешно: я довольна. Во время операции мне вставили в ногу специальные спицы и штифты. Спицы уже сняли, а штифты теперь останутся на всю оставшуюся жизнь», — рассказала Поргина.

После операции вдова Николая Караченцова проходит реабилитацию. В ходе восстановления она ходит в специальной ортопедической обуви — баруках. Обувь помогает снизить нагрузку на стопу во время ходьбы.

«Побаливает, конечно, нога у меня и сейчас. Но ничего — скоро неприятные ощущения пройдут. Во всяком случае, врачи говорят, что восстановление проходит хорошо», — отметила артистка.

Поргина взяла больничный в «Ленкоме» на время восстановления. Однако она подумывает уволиться из театра.

В прошлом году Людмила Поргина также перенесла операцию — ей удалили доброкачественную опухоль в двенадцатиперстной кишке.

Ранее менеджер Мадонны сообщил о госпитализации певицы с бактериальной инфекцией.

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