Филипп Киркоров получил в подарок свой портрет в императорской короне

Певец Филипп Киркоров получил в подарок портрет со своим изображением. Видеоролик разместил Super.ru

На портрете исполнитель изображен в наряде Dolce & Gabbana, а на голове у него императорская корона. Сам Киркоров пришел в восторг от презента и расплакался от увиденного.

«Обалдеть! Честно, я даже не могу сдержать эмоции, потому что это настолько трогательно. Наверное, это возраст. Честно, ребята, просто нереально! Так красиво, и, главное, так похоже», — говорит артист в кадре со слезами.

Голос за кадром объяснил, что портрет выполнен вручную, а материалом для создания выступила кожа. Он рассказал, что изображение Киркорова в образе императора выполнял около месяца «лучший мастер».

Несколько недель назад Филипп Киркоров зарегистрировал новый Telegram-аккаунт. Страницу артист назвал «Примадонн». Впервые словом «Примадонн» артист назвал себя в эфире шоу «Концерты» на ТНТ. Позже он объяснил, что однажды команда Азамата Мусагалиева «Камызяки» назвала Киркорова Примадонном в шутку, после чего прозвище прижилось.

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