Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Чулпан Хаматова рассказала, как влиятельные люди пытались вернуть ее в Россию

Актриса Чулпан Хаматова заявила, что руководители театров просили ее вернуться в Россию

close
100%
Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Российская актриса, народная артистка РФ Чулпан Хаматова заявила в интервью «Латвийскому радио 4», что после эмиграции ее не раз просили вернуться на родину.

«Сначала звали обратно. Это были директора театров, то есть люди, связанные с исполнительной властью. Мне давали гарантии безопасности, говорили: «Что вы, что вы. Вас так любят. Вы столько полезного сделали». Я даже не слушала, один раз повысила голос и накричала на человека, который мне звонил: «Больше не звони мне», — поделилась артистка.

По словам Хаматовой, сейчас она продолжает общаться со своими друзьями в России, однако в театрах ее уже не зовут обратно. Также звезда пока не намерена приезжать в родную страну.

«Вернусь ли я? Я не знаю, боюсь думать об этом. А как встречаться с людьми, с которыми ты проработал такое количество лет? Слишком очевидно проведена черта, которую не обнулить. Поэтому сейчас для меня это невозможно», — объяснила актриса.

Чулпан Хаматова покинула Россию после начала спецоперации на Украине. Сейчас актриса проживает в Латвии и выступает в Новом рижском театре.

Ранее супруг Кристины Бабушкиной Андрей Гацунаев не стал оспаривать домашний арест по делу о незаконном обороте наркотиков.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях