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Более 1000 артистов из разных стран выступили на Московском джазовом фестивале

Московский джазовый фестиваль посетили более 270 тысяч человек

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Пресс-служба фестиваля MJF'23

С 19 по 25 июня 2023 года на 8 городских площадках в Москве прошел Московский джазовый фестиваль — на нем выступили более 1000 артистов из разных стран. Об этом сообщает пресс-служба фестиваля.

Концерты в рамках мероприятия посетили более 270 тысяч человек, на площадках в парках «Зарядье» и «Музеон», а также на Площади у ЦУМа, на ВДНХ и в «Депо.Москва» концерты были бесплатными и свободными для посещения. За 245 выступлений, которые состоялись в рамках фестиваля, более 1000 артистов из России, Таиланда, США, Индонезии, Турции, Израиля, Кубы и Бразилии продемонстрировали зрителям свое творчество и навыки.

Основной площадкой мероприятия стал сад «Эрмитаж»: там выступили знаменитые джазмены Игорь Бутман, Эдди Гомез, Вадим Эйленкриг, Варвара Убель. Помимо этого, многие российские певцы представили свои джазовые программы. К числу таких знаменитостей относятся Валерий Сюткин, Сергей Мазаев, Мот, Полина Гагарина и другие артисты. Фестиваль завершился премьерой совместного проекта Алексея Гуськова, Игоря Бутмана и Московского джазового оркестра — музыкально-театрального перформанса «Джаз от первого лица».

Ранее калужский губернатор уточнил причину переноса фестиваля «Нашествие».

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