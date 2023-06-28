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В «Ленкоме» заявили, что Садальский использует имена Васильевой и Кравченко ради пиара

Директор «Ленкома» Марк Варшавер назвал Садальского неприятным человеком

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Алексей Филиппов/Александр Натрускин/Максим Блинов/РИА Новости

Директор театра «Ленком» Марк Варшавер в беседе с kp.ru назвал актера Станислава Садальского неприятным человеком после его слов об актрисах театра Татьяне Васильевой и Татьяне Кравченко.

«Мне просто удивительно, что и Татьяна Васильева, и Татьяна Кравченко, две прекрасные актрисы и умные женщины, зачем-то приблизили к себе этого... неприятного человека. И теперь он при каждом удобном случае треплет их имена ради хайпа, собственного пиара», — возмутился Варшавер.

Он уточнил, что недавно пригласил Васильеву на две роли в «Ленком» — она сыграет в постановках «Женитьба» и «Шут Балакирев». По словам Варшавера, сейчас эти роли играет Татьяна Кравченко, однако конкуренции между ними не будет, так как Васильева будет играть в другом составе.

«Кравченко просто счастлива, что мы пригласили Татьяну Васильеву. Они будут играть в разных составах. Нездоровой конкуренции между ними нет. В новом сезоне у театра большие планы на Татьяну Кравченко. Мы ей предложим новые роли. А Татьяна Васильева начнет репетировать с сентября», — подчеркнул Варшавер.

Накануне Садальский процитировал слова гендиректора «Ленкома» о том, что Варшавер предлагал кандидатуру Татьяны Васильевой еще при жизни Марка Захарова. Однако, согласно посту Садальского, Инна Чурикова была возмущена этим предложением, поэтому Васильеву до сих пор в театр не приглашали.

4 января Кравченко должна была сыграть в спектакле в Санкт-Петербурге в рамках гастролей своего театра, но в последний момент пропала и перестала выходить на связь. Первым об этом сообщил Садальский. Спустя несколько дней актер намекнул, что причиной срыва спектакля стали проблемы Кравченко с алкоголем.

Ранее Валдис Пельш высказался о предложении запретить мат на сцене.

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