В Третьяковке началась реставрация декорации по эскизу Рериха

В Государственной Третьяковской галерее приступили к масштабной реставрации занавеса по эскизу Николая Рериха «Половецкий стан» — декорации для балета «Половецкие пляски» Александра Бородина. Об этом сообщает ТАСС.

Экспонат используют в масштабной экспозиции Рериха, которая откроется в Новой Третьяковке в октябре 2023 года. По словам генерального директора Третьяковской галереи Елены Проничевой, объект находится в «ужасном ветхом состоянии».

«На текущий момент создана уникальная технологическая база для проведения реставрационных работ», — уточнила она.

Главный хранитель галереи Татьяна Городкова добавила, что реставрационно-исследовательский центр Третьяковки насчитывает 75 сотрудников — реставраторов различной специализации.

Впервые задник показали в антрепризе Сергея Дягилева «Русские сезоны» в 1909 году в Париже. Третьяковская галерея приобрела работу в частной коллекции в Лондоне в 2020 году. Она была в аварийном состоянии.

Ранее специалисты реставрационного центра имени И. Э. Грабаря заявили, что готовы к приему иконы «Святая Троица» Андрея Рублева.

Ранее спектакль об СВО, отмененный в Пермском крае, поставили в Туле.