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Названа дата премьеры второго сезона «Пищеблока»

Второй сезон сериала «Пищеблок» выйдет 8 июля

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Пресс-служба Кинопоиска

Второй сезон сериала «Пищеблок» с Петром Натаровым в главной роли выйдет 8 июля. Об этом сообщает пресс-служба «Кинопоиска».

«Спустя три года Валера все ещё борется с жаждой крови, и это, конечно, отражается на его состоянии. Моего персонажа очень изменило то, что он стал вампиром. Вместе с режиссером Эдуардом Бордуковым и коучем Ириной Сердечной мы работали как над внутренним состоянием Валеры, так и над внешним проявлением вампиризма», — отметил Натаров.

Во втором сезоне главному герою Валере Лагунову, который является вампиром в пионерском лагере, предстоит сразиться с древним и могущественным существом. В новом сезоне проекта в классе главного героя появится новенькая, которая может разоблачить секрет Лагунова. Юному пионеру и его друзьям, которых сыграли Даниил Вершинин и Ксения Трейстер, помимо борьбы с древним вампиром придется прислушиваться к наставлениям директрисы — ее сыграла Равшана Куркова.

«Директриса Мартынова — структурный человек. Ей важна внешняя и внутренняя дисциплина, порядок. Так появилась идея с париком с короткой стрижкой, строгими костюмами и высокими каблуками», — рассказала актриса.

РанееРанее стало известно, кто сыграет Супермена и его возлюбленную в новом фильме Джеймса Ганна.

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