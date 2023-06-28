В «Ленкоме» ответили на слова Садальского о замене Чуриковой на Васильеву

В пресс-службе театра «Ленком» отреагировали на слова актера Станислава Садальского, который недавно заявил, что актриса Татьяна Васильева «давно сидит в «Ленкоме» без работы».

«Главный поставщик околотеатральных сплетен, «горе-артист» Садальский, услугами которого охотно пользуются «горе-интернет-издания», в своем очередном фантазийном опусе, дофантазированном этими самыми «СМИ», упомянул народную артистку России Татьяну Васильеву. Господину Садальскому захотелось озвучить зародившийся в его неадекватном воображении факт, что якобы Татьяна Григорьевна «давно сидит в «Ленкоме» без работы», — возмутились в театре.

Представители культурного учреждения подчеркнули, что Васильева никогда не служила в «Ленкоме». Лишь недавно, по данным пресс-службы, актрису пригласили принять участие в ряде спектаклей. На данный момент Васильева готовится к роли матери Ивана Балакирева в спектакле «Шут Балакирев» и к роли Феклы Ивановны в «Женитьбе». Сама Васильева также прокомментировала слова Садальского.

«Я не собираюсь занимать ничье место, особенно моей самой любимой актрисы – Инны Чуриковой. Надеюсь обрести свое! 10 октября я первый раз сыграю спектакль «Женитьба»!» — отметила она.

Ранее продюсер Фадеев заявил, что не уважает работавшую с ним певицу Линду.