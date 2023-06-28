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Идрис Эльба объяснил, почему не захотел играть Джеймса Бонда

Актер Идрис Эльба отказался от идеи сыграть Бонда из-за расистских высказываний

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Reuters

Актер Идрис Эльба в рамках подкаста Smartless признался, что окончательно отказался от идеи сыграть культового спецагента Джеймса Бонда из-за расистских комментариев в сети.

«Для меня было огромным комплиментом, что все уголки мира, за исключением некоторых уголков, о которых мы не будем говорить, были действительно рады идее, что я стану Джеймсом Бондом. Те, кто не был в восторге от этой идеи, сделали всю эту тему отвратительной и отталкивающей, потому что речь шла о расе», — возмутился Эльба.

Он уточнил, что даже до прочтения негативных комментариев о возможном участии во франшизе не был уверен в своем желании сыграть Джеймса Бонда. После того, как Эльба увидел расистские высказывания, у него окончательно опустились руки и артист решил уступить возможность исполнить эту роль какому-нибудь более молодому актеру.

Последняя на данный момент часть бондианы «Не время умирать» вышла на экраны в 2021 году. В ней с ролью Джеймса Бонда попрощался актер Дэниел Крейг, игравший агента 007 во всех фильмах серии, начиная с «Казино «Рояль» 2006 года.

Ранее Мэттью Риз рассказал, что лишился роли Джеймса Бонда из-за неудачной шутки.

РанееРанее стало известно, кто сыграет Супермена и его возлюбленную в новом фильме Джеймса Ганна.

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