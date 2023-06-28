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Названы самые ожидаемые экранизации книг среди россиян

Россияне в 2023 году ждут экранизаций «Дюны» и «Мастера и Маргариты»

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Марс Медиа Энтертейнмент

Стало известно, каких экранизаций книг россияне в 2023 году ожидают больше всего. Соответствующее исследование книжного сервиса «Литрес» и онлайн-кинотеатра «Иви» оказалось в распоряжении «Газеты.Ru».

Рейтинг самых ожидаемых экранизаций возглавила картина режиссера Дени Вильнева «Дюна-2» — сиквел экранизации научно-фантастического романа «Дюна» Фрэнка Герберта. За этот фильм отдали голоса 36% респондентов. Фильм с Тимоти Шаламе, Зендаей и Ребеккой Фергюсон в главных ролях выйдет в прокат в ноябре 2023 года.

Вторую строчку занял фильм Михаила Локшина «Мастер и Маргарита» по одноименному произведению Булгакова. На третьей — третий сезон сериала «Ведьмак» по мотивам цикла книг «Сага о ведьмаке» Анджея Сапковского.

В топ-5 также вошли «Голодные игры: Баллада о змеях и певчих птицах» Фрэнсиса Лоуренса по роману Сьюзен Коллинз и мюзикл «Вилли Вонка» (25%) по повести Роальда Даля «Чарли и шоколадная фабрика».

Ранее сообщалось, что роман британского писателя Джорджа Оруэлла «1984» оказался самым популярным в жанре антиутопий среди россиян за последние два года.

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