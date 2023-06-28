Марат Башаров рассказал о трудностях на съемках «Битвы экстрасенсов»

Телеведущий Марат Башаров рассказал в беседе с teleprogramma.pro, с какими трудностями столкнулся на съемках шоу «Битва экстрасенсов».

Башаров признался, что съемочный день в проекте может длиться по 14-20 часов. Артисту приходится бегать по грязи и ночным кладбищам. Однако, несмотря на дискомфорт, телеведущему по-прежнему интересно встречать людей, которые делятся своими бедами, горем и проблемами.

«Мне приходится сталкиваться с человеческой болью, со слезами людей, которым нужно помочь. Но после того, как наши герои пообщаются с экстрасенсами, я чувствую облегчение, потому что вижу в их глазах радость, надежду на жизнь и счастье, успокоение в душе», — рассказал артист.

«Битва экстрасенсов» — мистическое реалити-шоу, в котором люди, называющиеся себя колдунами и магами, демонстрируют свои паранормальные способности. С 1 по 7 сезон программу вел актер Михаил Пореченков. С 8 сезона ведущим проекта стал Марат Башаров. Передачу часто критикуют за постановочный характер шоу.

Башаров заявлял, что верит в экстрасенсорные способности. Также телеведущий утверждает, что за годы работы в «Битве экстрасенсов» может отличить настоящего ясновидящего от мошенника.

Ранее Марат Башаров рассказал о дне рождения в Донбассе.