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Звезда сериала «Деффчонки» Чехова высказалась о пластике

Актриса Алена Чехова опровергла слухи о пластической операции

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Телеканал «ТНТ»

Актриса Алена Чехова заявила в беседе с «Пятым каналом», что не делала пластических операций.

Чехова призналась, что не хочет вмешиваться в свою внешность.

«Я благодарна Богу и родителям за то, что они мне подарили. И я бы, конечно, не стала делать ничего», — рассказала артистка.

Чехова уточнила, что не осуждает людей, которые прибегали к услугам пластических хирургов. Однако звезда уверена в необходимости тщательного выбора специалиста для подобных процедур.

«Люди, которые выбирают такой путь — это их путь. За их выбор они принимают на себя ответственность и, зная эту ответственность, несут какие-то негативные последствия», — поделилась актриса.

По мнению Чеховой, пластическая хирургия обоснована, когда человек родился с какой-то патологией.

«Всякие рождаются дети, мы ни от чего не застрахованы. Я бы для себя мечтала, чтобы никогда со мной такого не произошло. Чтобы мой путь помог мне избежать вмешательства хирургического и какого-либо другого», — заключила артистка.

Алена Чехова начала свою актерскую карьеру в 2012 году. Она дебютировала в сериале «Деффчонки». Артистка также известна по проектам «В спорте только девушки» и «Прощаться не будем».

Ранее телеведущая Дана Борисова рассказала, что дочь хочет сделать ринопластику.

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