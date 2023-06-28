Бывшая жена Моргенштерна* спровоцировала слухи о новом романе

Бывшая жена Моргенштерна (признан в РФ иностранным агентом) Дилара Зинатуллина спровоцировала слухи о новом романе. Об этом сообщает Super.

По данным издания, Зинатуллину застали вместе с блогером Славой Бустером после закрытой вечеринки в честь дня рождения тиктокерши Юлии Гаврилиной. Блогер приехал на машине к месту проведения мероприятия, чтобы забрать оттуда Зинатуллину. Отмечается, что, сев в автомобиль, блогерша поцеловала молодого человека. Позже они отправились в столичный ЖК, где проживает Дилара.

Как сообщает Super, с недавнего времени Слава Бустер живет вместе с Зинатуллиной. Пару часто замечают в квартире блогерши. Известно, что блогеры отрицают свой роман.

В апреле 2022 года Зинатуллина рассказала, что развелась с Моргерштерном. По словам девушки, их отношения дали трещину после свадьбы. Дилара подчеркнула, что им удалось расстаться без скандалов, и добавила, что уважает Моргенштерна и ни в коем случае не намерена его оскорблять.

Сам Моргенштерн рассказывал, что причиной развода послужило разное понимание любви. Рэпер подчеркнул, что, в отличие от Дилары, не считает физическую измену предательством.

Ранее Зинатуллина попала в больницу.