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Реалити-шоу о викингах снимут в Мурманской области

В Мурманской области снимут реалити-шоу «Викинги Севера»

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Imandra Viking Fest/VK

Реалити-шоу о викингах «Викинги Севера» снимут в 2023 году в Мончегорске Мурманской области, передает ТАСС со ссылкой на директора Агентства развития Мончегорска Анну Федорову.

В качестве декораций используют инфраструктуру Imandra Viking Fest, который будет в пятый раз проходить в городе 19-20 августа при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

«В целом территория станет привлекательной для развития креативной экономики, индустрии кино и привлечения инвесторов», — уверена Федорова.

Замдиректора по туризму АНО «Агентство развития Мончегорска» Дарья Яркова назвала фестиваль Imandra Viking Fest одним из знаковых событий Мурманской области.

«Это средневековая деревня, где можно попробовать все, что связано с жизнью викингов — катания, танцы, игры на барабанах, в этом году и гусли, кольчужные ремесла, средневековая еда, широкая музыкальная программа с участием тематических фольклорных и рок-групп», — рассказала Яркова.

Ранее сообщалось, что археологи нашли «могилу» корабля ранних викингов.

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