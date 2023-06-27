Сергей Безруков рассказал о первой встрече с актером Сергеем Никоненко

Актер Сергей Безруков рассказал в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), как познакомился с народным артистом России Сергеем Никоненко.

Безруков признался, что встретился с ним, когда уже снялся в телесериале «Есенин». Никоненко пригласил его в свой музей, посвященный поэту Сергею Есенину. По словам звезды, он и артист вместе «причастились» как исполнители роли Есенина.

«У него есть рюмочка, которую любил с собой возить Сергей Есенин. Буквально глоток. И мы с ним выпили. Сергей Петрович говорит: «Вот причастились мы с тобой». Любимая рюмочка Сергея Есенина. Она находится в его музее», — поделился актер.

Сергей Никоненко сыграл Есенина в фильме Сергея Урусевского «Пой песню, поэт…». Позже артист создал квартиру-музей в доме Есенина на Сивцевом Вражке. Актер сам проводит там экскурсии по экспонатам.

Безруков впервые сыграл Есенина в театральной постановке «Жизнь моя, иль ты приснилась мне?..» 1995 года. В 2005-м он исполнил главную роль в телесериале Игоря Зайцева «Есенин». Картина снята по мотивам произведения Виталия Безрукова «Сергей Есенин». Актер также не раз исполнял стихи поэта на сцене.

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