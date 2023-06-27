Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Сергей Безруков рассказал о первой встрече с актером Сергеем Никоненко

Актер Сергей Безруков рассказал, как причастился с Сергеем Никоненко

close
100%
Алексей Майшев/РИА «Новости»

Актер Сергей Безруков рассказал в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), как познакомился с народным артистом России Сергеем Никоненко.

Безруков признался, что встретился с ним, когда уже снялся в телесериале «Есенин». Никоненко пригласил его в свой музей, посвященный поэту Сергею Есенину. По словам звезды, он и артист вместе «причастились» как исполнители роли Есенина.

«У него есть рюмочка, которую любил с собой возить Сергей Есенин. Буквально глоток. И мы с ним выпили. Сергей Петрович говорит: «Вот причастились мы с тобой». Любимая рюмочка Сергея Есенина. Она находится в его музее», — поделился актер.

Сергей Никоненко сыграл Есенина в фильме Сергея Урусевского «Пой песню, поэт…». Позже артист создал квартиру-музей в доме Есенина на Сивцевом Вражке. Актер сам проводит там экскурсии по экспонатам.

Безруков впервые сыграл Есенина в театральной постановке «Жизнь моя, иль ты приснилась мне?..» 1995 года. В 2005-м он исполнил главную роль в телесериале Игоря Зайцева «Есенин». Картина снята по мотивам произведения Виталия Безрукова «Сергей Есенин». Актер также не раз исполнял стихи поэта на сцене.

Ранее Безруков рассказал о работе со студентами из Донбасса.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях