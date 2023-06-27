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Юрий Колокольников и Роман Курцын сыграют в новом фантастическом фильме про космических пиратов

Актеры Колокольников и Курцын исполнят главные роли в фильме «Пираты Галактики Барракуда»

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HBO

В Москве стартовали съемки нового российского фэнтезийного фильма «Пираты Галактики Барракуда». В главных ролях сыграют Юрий Колокольников, Роман Курцын, Софья Лебедева и Лукерья Ильяшенко, сообщает РБК.

По сюжету на Землю попадает космический пират из галактики Барракуда, он принимает образ обычного школьника и начинает поиски потерянного на планете ретранслятора. С помощью этого устройства пришелец хочет подать сигнал бедствия своей команде. Он спасает девочку Кристину и начинает общаться с хулиганом Колей. Теперь им предстоит сбежать от инопланетных преследователей и обезвредить бомбу, которая может уничтожить всю Солнечную систему. Режиссером проекта выступил Антон Борматов, работавший ранее над проектами «Ольга», «Миссия: Аметист» и «Околофутбола». В России фильм выйдет осенью 2024 года.

«Этот сюжет привлек меня большим количеством неожиданных поворотов. Не каждый раз выпадает такое счастье — снять фильм про героя, в которого воплощается пришелец из космоса. Это очень сложная задача, учитывая, что исполнять повадки пришельца и к тому же пирата, опасного преступника — должен 10-летний ребенок», — уточнил Борматов.

Ранее в ЮАР стартовали съемки нового сезона шоу «Звезды в Африке».

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