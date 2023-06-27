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Певец Льюис Капальди уйдет со сцены после потери голоса на «Гластонбери»

Певец Льюис Капальди отменил все выступления из-за синдрома Турретта

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Hubert Boesl/Global Look Press

26-летний британский певец Льюис Капальди отменил все выступления из-за прогрессирующего заболевания нервной системы — синдрома Туретта. Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на соцсети артиста, недавно не сумевшего исполнить свои песни на фестивале «Гластонбери» из-за связанных с болезнью тиков.

«Я наслаждался каждой секундой таких шоу и надеялся, что трех недель отдыха будет достаточно. Но я все еще пытаюсь справиться со своим Туреттом, и в субботу стало очевидно, что мне нужно больше времени для восстановления ментального и физического здоровья», — написал он.

«Простите, если хотели в этом году посетить мои концерты, но мне нужно поправиться, чтобы порадовать вас», — добавил он, назвав уход со сцены самым трудным решением в жизни.

До конца года у Капальди было запланировано 24 концерта.

На фестивале в Гластонбери Капальди с трудом смог завершить свое выступление из-за потери голоса. Он попросил собравшихся подпевать ему, и зрители спели песню Someone You Loved практически целиком.

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