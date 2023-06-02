83-летний Аль Пачино требует тест на отцовство от беременной девушки

83-летний Аль Пачино был удивлен, узнав о беременности своей девушки. Как пишет издание pagesix, артист был убежден, что бесплоден, поэтому отцовство ребенка его подруги Нур Альфаллах вызывает у него сомнения. Как пишет издание, пока публика радовалась за Аль Пачино и направляла ему поздравления, он требовал от возлюбленной тест на отцовство.

Источники поделились с изданием, что у звезды сейчас проблемы со здоровьем, из-за чего он больше не смог бы стать отцом. У Аль Пачино уже есть трое детей. Узнав весть от 29-летней подруги о беременности — она сейчас на 8 месяце — актер насторожился.

Слухи о романе Аль Пачино и бывшей возлюбленной Мика Джаггера появились в апреле 2022 года. Пару увидели за ужином вместе в Венеции.

«В основном она встречается с очень богатыми мужчинами старшего возраста… Она была с Аль Пачино некоторое время, и они очень хорошо ладят. Разница в возрасте, похоже, не является проблемой, хоть он и старше ее отца», — говорят инсайдеры.

Также появилась информация, что актер расстался с Нур Альфаллах несколько месяцев назад.

30 мая TMZ сообщил о том, что возлюбленная 83-летнего Аль Пачино — 29-летняя Нур Альфаллах — находится на восьмом месяце беременности. Ребенок, пол которого пара пока не раскрывает, станет для нее первым, а для него — четвертым. У актера, который никогда не был женат, есть 33-летняя дочь Джулия Мария от преподавателя актерского мастерства Яны Тэррант, а также двойняшки — 22-летние Антон Джеймс и Оливия Роуз — от актрисы Беверли Д'Анджело.