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Роберт Де Ниро рассказал о новорожденной дочери

Роберт Де Ниро прокомментировал отцовство Аль Пачино и свое

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Charles Sykes/Invision/AP/Twitter

Актер Роберт Де Ниро заявил, что быть отцом новорожденной дочери в 79 лет «прекрасно», но он также «очень счастлив» за коллегу-актера Аль Пачино , который тоже снова станет отцом.

Звезда дал комментарий на шоу Today.

«Послушайте, у Аль Пачино тоже скоро родится ребенок, как мне сказали вчера утром, и он на несколько лет старше меня. Да благословит его Бог, очень рад за него», — отметил Де Ниро.

Он также рассказал об уроках, которые он усвоил, будучи отцом семерых детей в течение многих лет.

«У меня есть определенное осознание — когда вы становитесь старше, вы осознаете определенные вещи в жизни, динамику, все, динамику семьи», — добавил актер.

«Вы не можете избежать изучения определенных вещей и того, как с ними нужно справляться и управлять ими. Это потрясающе, но я очень этому рад», — указал артист.

Ранее Роберт Де Ниро и его возлюбленная посетили вечеринку на Лазурном Берегу после рождения дочери.

В мае актер признался, что в седьмой раз стал отцом. 6 апреля у него родилась дочь Джиа. Матерью девочки стала инструктор по боевым искусствам Тиффани Чен, с которой актер познакомился во время съемок фильма «Стажер» в 2015 году.

У Де Ниро есть двое детей от первой жены, актрисы Дайэнн Эбботт: 55-летняя Дрена и 46-летний Рафаэль. В 1995 году суррогатная мать родила актеру и другой его возлюбленной, модели Туки Смит, двух близнецов — Джулиана Генри и Аарона Кендрика. На сегодняшний день им по 27 лет. От второй жены, бывшей стюардессы Грейс Хайтауэр, у него есть 25-летний сын Элиот и 11-летняя Хелен Грейс.

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