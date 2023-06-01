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Солист группы «Корни» Кабанов прокомментировал слухи о женитьбе с Сати Казановой

Певец Алексей Кабанов заявил, что не делал предложение Сати Казановой

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РИА Новости

Певец Алексей Кабанов опроверг в интервью с журналисткой Аленой Жигаловой слова Сати Казановой о том, что делал артистке предложение руки и сердца.

Кабанов предположил, что Казанова решила «похайпиться» на их старом романе. «Ну поддержу ее в нелегком деле. Похайпились чуть-чуть. Она что-то фыркнула на меня, я фыркнул на нее», — объяснил артист.

Кабанов отметил, что по факту между ним и Казановой не было никакого конфликта. Артист отметил, что не видел певицу более 10 лет.

Кабанов уточнил, что завел роман с Казановой после участия в шоу «Фабрика звезд». Их отношения начались в гастрольном туре. «Ей было удобно со мной, мне было удобно с ней. И так мы проездили «фабричный» гастрольный тур. <...> Но потом все это сошло на нет», — рассказал музыкант.

По словам Кабанова, одной из причин разрыва между артистами стало то, что они редко виделись. Инициатором расставания стала Казанова. Как утверждает музыкант, певица ушла от него, заявив, что изменила. «Изменяла-не измена, я со свечкой не стоял. Да, в общем-то уже и не важно», — заключил музыкант.

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