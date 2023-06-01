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Авраам Руссо вспомнил, как испугался за свою жизнь во время выступления

Певец Авраам Руссо рассказал, как сбежал с выступления из-за зрителей

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Евгений Биятов/РИА «Новости»

Певец Авраам Руссо рассказал в беседе с порталом BLITZ+ о том, как сбежал с выступления в ресторане.

Руссо отметил, что зачастую в ресторанах и клубах случаются конфликты или драки между посетителями. По его мнению, во время выступления в таких заведениях артисту необходимо «быть политиком», так как все внимание сконцентрировано на нем и его творчестве.

«Однажды я просто сбежал из ресторана. Люди никак не могли успокоиться, и я понял, что надо срочно уходить, если хочу остаться в живых», — поделился музыкант.

Авраам Руссо начал свою музыкальную карьеру в 16 лет. Артист пел в маленьких кафе и ресторанах, чтобы заработать на жизнь для всей его семьи. На одном из ресторанных выступлений певец познакомился с продюсером Иосифом Пригожиным. В 2001 году Руссо выпустил свой дебютный альбом «Amor». В 2004 году он удостоился премии «Золотой граммофон» за песню «Знаю».

Ранее Руссо признался, что научился определять болезни людей по ногтям и языку. Он заявил, что завершил курс нетрадиционной медицины.

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