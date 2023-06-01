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Звезды «Дома-2» Андрей и Кристина Черкасовы похвастались покупкой квартиры в Москве

Бывшие участники «Дома-2» Андрей и Кристина Черкасовы приобрели квартиру в Москве

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kristi__cherkasova/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Бывшие участники шоу «Дом-2» Андрей и Кристина Черкасовы рассказали в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) о покупке недвижимости.

Черкасовы заявили, что сделали себе подарок на годовщину отношений. Блогеры приобрели просторную трехкомнатную квартиру в Москве. В ней есть панорамные окна с видом на реку. Бывшие участники телепроекта отметили, что мечтали именно о такой недвижимости.

«Мы очень счастливы. Разделите эту радость с нами», — написали блогеры. Андрей Черкасов признался, что они с женой планируют завести второго ребенка, поэтому им нужно большое жилье.

Черкасовы отметили свою годовщину романа полетом на вертолете. «Ведь предложение руки и сердца Андрей делала после полета на вертолете над Сейшелами», — призналась Черкасова.

Андрей и Кристина Черкасовы познакомились в 2017 году на телепроекте «Дом-2». На тот момент Черкасов уже был ведущим шоу. В том же году они начались встречаться. В ноябре 2018 году ведущий сделал предложение возлюбленной. 12 декабря они расписались. Черкасовы отметили свадьбу 1 июня 2019 года. 22 апреля 2020 года у них родился сын.

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