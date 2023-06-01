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Харрисон Форд объяснил, почему его бесит смотреть фильмы со своим участием

Актер Харрисон Форд признался, что не смотрит свои фильмы из-за невозможности их изменить

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Yara Nardi/Reuters

Актер Харрисон Форд в интервью Esquire заявил, что не смотрит фильмы со своим участием после релиза.

Артист подчеркнул, что фильмы с его участием интересны ему только во время производства, так как после премьеры в фильме уже не получится ничего изменить.

«Когда фильм готов, он готов. Я занимаюсь чем-то другим», — высказался Форд.

Недавно состоялась премьера пятой части «Индианы Джонса», главную роль во всех фильмах играл Харрисон Форд. Однако артист неоднократно говорил, что пятый фильм про знаменитого искателя приключений станет для Форда последним в рамках франшизы.

Действие фильма «Индиана Джонс и Колесо судьбы» разворачивается в 1969 году, в разгар «холодной войны» и космической гонки США и СССР. По сюжету пожилой археолог-авантюрист Индиана Джонс и его крестница Хелена противостоят экс-нацистам, которых американское правительство привлекает к работе в NASA.

Ранее Харрисон Форд получил почетную Золотую пальмовую ветвь за жизненные достижения на Каннском кинофестивале 2023 года.

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